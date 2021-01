Medida atende decreto do governo estadual, mas as manutenções no sistema de iluminação da cidade continuam normalmente

A Prefeitura de Porto Velho informa que em respeito ao decreto do governo estadual nº 25.728, de 15 de janeiro, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) suspendeu o atendimento presencial ao público a partir de segunda-feira (18), até o próximo dia 26.

As solicitações de serviços, no entanto, poderão ser realizadas por meio do telefone 0800-642-6331, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Por conta das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, apenas os servidores da Emdur poderão circular em suas dependências e em forma de revezamento, com todas as medidas de segurança, mantendo o distanciamento social com objetivo de evitar contaminações.

Informa ainda que os serviços de manutenções e implantações no sistema de iluminação pública continuarão sendo realizados normalmente, exceto no horário em que o decreto proíbe a circulação de pessoas.

