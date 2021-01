O Brasil é, entre tantas outras coisas, também um campeão de incoerência. E ela vem, claro, sempre de cima para baixo. Ora, há um clamor das autoridades e de toda a sociedade que defende o bom senso e a vida, para que se evitem aglomerações, para que não haja festas clandestinas, para que todos fiquem dentro de casa. Nada de aulas nas escolas. Quanto menos gente na rua, melhor, mais seguro e menor a chance do vírus de espalhar. Certíssimo? Não para algumas imensas aglomerações e centrais de risco para a disseminação do vírus, como a eleição do ano passado e, agora, as provas do Enem, mesmo que elas tenham tido a menor participação de todos os anos, com uma abstenção que chegou, em nível nacional, a 52 por cento. Ora, mesmo com o discurso dos cuidados, do distanciamento e toda a parafernália de conversa que se ouviu país afora, ninguém duvida que, duas semanas depois das eleições, o número de contágios pela Covid deu um salto, em todo o país. O mesmo vai acontecer com estudantes que fizeram o Enem. Então, fica-se pensando: nossas autoridades combinaram alguma coisa com o vírus, para que ele ataque as pessoas comuns que cometem desatinos e irresponsabilidades, mas não ataca quando os eventos gigantescos são patrocinados pelo Estado? Perguntar não ofende!

