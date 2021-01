Inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e vão até 12 de fevereiro; taxa é de R$ 180. Provas são para candidatos com nível superior

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (18), o edital para o concurso da corporação.

São 1,5 mil vagas, de nível superior, para policial rodoviário federal, com salários de R$ 9.899,88 e 40 horas de trabalho semanais.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e vão até o dia 12 de fevereiro. A taxa é de R$ 180.

O cadastro pode ser realizado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

A prova está prevista para o dia 28 de março, e a divulgação do gabarito, para o dia 30. A primeira turma deve ser convocada ainda em agosto de 2021. Confira relação de vagas:

Ampla concorrência: 1.125 vagas

Reservadas para candidatos negros: 300

Pessoas com deficiência: 75

Etapas de prova

O concurso da Polícia Rodoviária Federal contará com duas etapas:

1ª Etapa

-Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório

-Prova escrita discursiva, de caráter eliminatório

-Exame de Avaliação Física, de caráter eliminatório

-Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório

-Apresentação de documentos, de caráter eliminatório

-Avaliação Médica, de caráter eliminatório

-Avaliação de Títulos, de caráter classificatório

2ª Etapa

-Curso de Formação, de caráter eliminatório

Veja o peso de cada fase para a aprovação dos candidatos:

-Prova objetiva (120,0 pontos)

-Prova discursiva (20,0 pontos)

-Avaliação de títulos (10,0 pontos)

-Curso de Formação Profissional (50,0 pontos)

