O Decreto Estadual 25.728, estabeleceu novas medidas de isolamento social restritivo até 26/01

Devido ao novo Decreto Estadual 25.728, que trata das regras do isolamento social decorrente da pandemia, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) alterou os horários de atendimento. Visando o cumprimento das medidas restritivas, o recebimento de processos e protocolos de documentos oficiais será de segunda à sexta, das 8h às 12h. Requerimentos em geral deverão ser protocolados na secretaria de origem.

Com a suspensão do atendimento presencial, demais atendimentos devem ser realizados remotamente, com exceção serviços previamente agendados, como:

– Convocação em processo seletivo e/ou concurso público;

– Nomeações em cargos em comissão;

– Apresentação na Junta Médica Oficial, caso seja solicitado;

– Demais casos que a SEMAD entender necessária a presença do servidor, com autorização prévia do Secretário Municipal de Administração.

Para entrega de documentos, o atendimento será limitado a 50 pessoas por dia, agendando previamente através do e-mail [email protected], ou via telefone (69) 3901-3094.

E para atendimento na junta médica, está limitado a 30 atendimentos diários, também agendados via e-mail [email protected], ou através do telefone (69) 3901-3212.

Já os atestados médicos e outros requerimentos, deverão ser entregues às chefias imediatas dos servidores de cada unidade administrativa, as quais encaminharão, via ofício, a esta SEMAD.

Nomeados, clique nas opções para fazer o download da documentação:

Lista de documentos

Declaração de opção

Declaração de bens

Declaração de parentesco

Declaração de transporte

Declaração de acúmulo de cargo

Cargo comissionado com vinculo

