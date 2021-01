Mesmo com a época das chuvas os trabalhos continuam, percorrendo vários pontos da cidade para melhorar a infraestrutura

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), está realizando desde a última sexta-feira (15), e deve terminar nesta próxima terça-feira (19), os trabalhos de limpeza de canais no bairro Mariana até o bairro Porto Cristo. Os serviços estão sendo realizados por uma equipe de quatro servidores, com uma escavadeira hidráulica.

A limpeza do canal no Bairro Mariana começa na rua Anchieta e percorre pelas ruas Felipe Camarão, Barão dos Solimões, Por do Sol, União, Sebastião Raifine e Efraim, já no Porto Cristo.

Após a finalização desses trabalhos, a equipe seguirá para os próximos canais que são: Canal do Linhão, Canal do Tancredo Neves e Canal do Castanheiras, à rua Bandonion, e no Canal do Monte Sinai, na rua Portugal.

Mesmo com a época das chuvas os trabalhos continuam, percorrendo vários pontos da cidade para melhorar a infraestrutura de Porto Velho, por determinação do Prefeito Hildon Chaves, um compromisso com a população.

