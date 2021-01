Parlamentar diz que vacina renova a esperança Ariquemes recebeu as doses para atender a região do Vale do Jamari

Na tarde desta quarta-feira (20) Ariquemes recebeu as primeiras doses da vacina que atenderão aos municípios do Vale do Jamari. O Governo de Rondônia entregou mais de três mil doses da vacina contra a Covid-19 para o polo de Ariquemes, responsável pela distribuição nas cidades que fazem parte da região do Vale do Jamari: Ariquemes, Machadinho D’Oeste, Rio Crespo, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim e Monte Negro. Somada, a população desses municípios chega a mais de 300 mil habitantes.

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) acompanhou a entrega das vacinas em Ariquemes. “Essa entrega realizada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, e recebidas pela prefeita de Ariquemes Carla Redano (Patriota), é um marco na história de Ariquemes, estamos em um momento difícil, mas como tudo tem um fim, logo a pandemia irá passar e voltaremos às nossas vidas rotineiras com a família e amigos”, frisou o deputado.

Redano lembrou que a imunização acontecerá em duas doses, no intervalo de 14 dias. Sendo neste primeiro momento, feita em profissionais da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.

A primeira pessoa vacinada no município foi o médico Agamenon Campos Souza, que emocionado, contou a alegria que sentiu ao receber a notícia. “Na última sexta-feira (15), completei 75 anos, essa vacina é um presente e tanto, fiquei tão feliz quando soube que logo liguei para os amigos informando. Vocês nem imaginam o quanto isso é importante pra mim”, conta ele, que dedicou 40 anos ao trabalho na saúde, em Ariquemes.

Mesmo com o início da vacinação, o médico pede que todos continuem mantendo os cuidados para evitar a propagação do coronavírus, até que todos estejam imunizados. Quem o vacinou foi a enfermeira, Milena Pietrobon, secretária Municipal de Saúde.

“Como o governador falou, esse é um momento de renovação da esperança, estaremos imunizando aqueles que estão salvando vidas”, disse a prefeita de Ariquemes, Carla Redano, ao destacar que as doses, neste primeiro momento, serão destinadas aos profissionais da Saúde.

