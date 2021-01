Cerca de cinco mil doses foram destinadas para a capital, a fim de finalizar a imunização dos profissionais de saúde

No fim da manhã deste domingo (24), aniversário de instalação de Porto Velho, Rondônia recebeu do Ministério da Saúde mais 13 mil doses da vacina contra o coronavírus, desta vez do laboratório Astrazeneca/Oxford.

Cerca de cinco mil doses foram destinadas para a capital, a fim de finalizar a imunização dos profissionais de saúde da rede municipal e estadual e dos hospitais particulares.

O vice-prefeito Maurício Carvalho e o secretário geral de Governo, Basílio Leandro, representaram o poder municipal no recebimento das vacinas. Na oportunidade, Maurício aproveitou para reforçar a orientação à população quanto à necessidade do “uso da máscara, que é de extrema importância. Cumprindo esse e outros protocolos de saúde, você protege sua família e aqueles que ama.”.

Com o rápido avanço dos últimos dias e a chegada da vacina, as autoridades presentes pediram para que as pessoas não realizem festas e que já estão tomando medidas para desafogar o sistema de saúde como a transferência de pacientes para hospitais federais e a vinda de mais médicos, para auxiliar os profissionais da capital.

