Mariana Belém, de 40 anos, voltou a falar sobre o abuso que sofreu quando tinha apenas 7 anos de idade . Segundo ela, o agressor aproveitou um momento que Fafá de Belém estava trabalhando para levá-la ao quarto dele.

“Fui, achando que ia ver televisão. E ele começou a passar a mão no meu corpo, enfiou a mão dentro do meu biquíni. Botou a mão mesmo”, disse ela, em entrevista à Quem.

“Não chegou a inserir o dedo na minha vagina. Depois pegou a minha mão e colocou no pênis dele e eu tirei. Ele falou: ‘não! Pega e lambe’. E eu disse: ‘não, minha mãe não vai gostar disso”, relembrou.

“E foi na hora que eu saí voando. Eu nunca esqueci o quarto, a cama, nada. Eu lembro de tudo perfeitamente: da escada que eu desci correndo, da minha mãe abrindo a porta, de tudo. Algo me fez correr porque eu achei errado um homem que deveria cuidar de mim estar passando a mão dentro do meu biquíni, colocando a minha mão no pênis dele e pedindo para eu ‘dar beijo’ naquela parte do corpo dele. Algo fez minha mãe chegar enquanto eu corria dele. Algo ali me salvou de algo pior”, continuou.

“Enquanto ele fazia as coisas, eu sabia que estava errado e eu falava: ‘minha mãe não vai gostar disso’. Ele falava: ‘sua mãe não precisa saber’. Eu corri e, graças a Deus, minha mãe abriu a porta na mesma hora. Não sei o que seria de mim se ela não tivesse aberto a porta, não era para ela chegar naquela hora”, completou a atriz.

