A prefeitura do município de Ariquemes anunciou que a farmácia popular,

atenderá a população também nos finais de semana, a partir do último sábado,

23 os atendimentos já começaram, o objetivo e atender a população de uma

maneira geral, em especial aquelas pessoas que não têm tempo de retirar seus

medicamentos em função de que estejam em seus respectivos trabalhos

semanais, salientou a Chefe do Executivo.

A prefeita do município de Ariquemes, Carla Redano (Patriota), visitou na

última sexta-feira (22) a estrutura da farmácia, ela falou sobre a importância de

a farmácia municipal estar de portas abertas nos finais de semana. “Esse é um

compromisso feito ainda em campanha, ouvi dos moradores de Ariquemes que

em vários momentos necessitavam da farmácia popular nos finais de semana,

porém as portas estavam fechadas, não tinham como ir durante a semana, pois

estavam em horário de trabalho, fiz este compromisso caso fosse eleita e

assim que assumisse a prefeitura isso aconteceria, e assim está sendo,

estamos com a farmácia popular aberta aos sábados e domingos, das

07h30minh às 17h30minh”, destacou a prefeita.

É assim que queremos que o nosso mandato seja, com ações que beneficiem

a nossa população, em especial aqueles que precisam das ações do Poder

Público, dos mais necessitados, iremos fazer de tudo para manter a farmácia

municipal abastecida dos remédios que precisarão ser distribuídos na Rede

Pública conforme lista do Ministério da Saúde, desta maneira poderemos dar a

nossa contribuição, devolver para a nossa população em trabalho, em beneficio

aquilo que nos foi confiado, finalizou a Prefeita Carla Redano.

