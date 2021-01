No último domingo (24/1) Nicolás Maduro anunciou na cadeia de rádio e televisão o medicamento Cartativir. Em seu twitter ele escreveu “O carvativir, as gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, neutralizam os sintomas do Coronavírus. Da Venezuela para o mundo! A partir desta semana, começa a produção em massa, para que todo o Sistema Público Nacional de Saúde tenha este poderoso antiviral.”

O anúncio foi feito após o recebimento da patente nacional e internacional e da autorização sanitária oficial do país. Porém, não foi divulgado o nome dos responsáveis por desenvolver o produto.

Segundo informações o medicamento passou por um estudo e foi administrado para pacientes com covid-19 grave e intubados, em alguns centros médicos como o Poliedro de Caracas e no Hospital Periférico de Coche.

Durante o discurso transmitido pela Venezolana de Televisión foi explicado que o Carvativir é administrado em 10 gotas sublingual a cada 4 horas para pacientes infectados com o coronavírus SARS-CoV-2.

“Esta semana tenho uma reunião com todas as autoridades sanitárias do país e vamos estabelecer um sistema de distribuição direta para que todos os Centros de Diagnóstico Integral, todos os hospitais e todos os ambulatórios tenham o Carvativir às centenas. É um medicamento totalmente inofensivo. Não tem nenhum tipo de efeito colateral. Poderíamos dizer: nenhum negativo. Ele mostrou uma eficácia tremenda”, disse Nicolás Maduro.

Ele falou no pronunciamento sobre o plano de imunização e que o país vai receber 10 milhões de vacinas Sputnik V e que estão negociando a aquisição de outras vacinas, e que pretende chegar à vacinação em massa e sustentada em abril. Também anunciou que a Venezuela entra em flexibilização da quarentena no esquema “7 + 7 Plus”.

João Gabbardo, ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde e atual Coordenador Executivo do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus do Governdo de SP, criticou o anuncio “A ignorância não tem lado. Pode estar à direita, ao centro e à esquerda.”

Não foram divulgados dados clínicos, preprint ou mais informações sobre o Cartativir. Por este motivo está reportagem se restringe apenas as informações divulgadas durante o pronunciamento, mas estamos monitorando divulgações e opiniões de especialistas para que possamos complementar essa reportagem.

