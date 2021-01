Comércios que não estão encerrando suas atividades no horário correto foram os alvos

Na sequência da Operação Decreto, na noite de segunda-feira, (25), a Prefeitura de Porto Velho, através da Semusb, Semfaz e Vigilância Sanitária, fez nova fiscalização em supermercados, boates e bares, para verificar se estão cumprindo o decreto 25.728.

A ação tem como objetivo orientar, autuar e multar os comerciantes que não estão fazendo a sua parte. Ao todo, 29 estabelecimentos foram abordados pelas equipes de fiscalização e orientados ao encerramento de suas atividades.

Para Paulo Henrique, da Fiscalização da Semfaz, a população ainda não está colaborando com o decreto. “Estamos mostrando para a população que estamos fazendo a nossa parte, fiscalizando e verificando também se as empresas estão em dia com os seus alvarás. Muitos comerciantes ainda não se deram conta da importância de cumprir o seu dever”.

Em Porto Velho não há mais leitos para receber novos pacientes com Covid-19. Na tarde da segunda, (25), pacientes foram levados para Curitiba (PR), para receberem o tratamento.

A aglomeração fora de horário é crime e pode provocar a contaminação de pessoas que não fazem a sua parte. Segundo Leonardo Almeida, da Fiscalização Municipal, alguns comerciantes já se atentaram para o decreto. “Chegamos aos locais e em vários deles já vimos que as pessoas estão respeitando o uso de máscaras, expondo álcool em gel e o limite de pessoas. Pedimos que a população continue nos ajudando, ficando em casa e cuidando e seguindo todos os protocolos do decreto”.

