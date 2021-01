Além das fronteiras, o Governador do Acre Gladson Cameli (Sem Partido) solicitou ao Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o fechamento das divisas do Acre com o Amazonas e Rondônia, dois estados que já entraram em colapso na saúde devido o aumento de casos de Covid-19. Acre contabiliza mais de 46 mil casos da doença e teme avanço da nova variante.

O ex-Senador e hoje Governador Gladson Cameli conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para solicitar apoio da União no fechamento das fronteiras e divisas do Acre

Para que seja suspenso para evitar também o avanço da nova variante do novo coronavírus, encontrada no estado amazonense. O sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso no último dia 14 com falta de oxigênio nos hospitais.

No último sábado (23), Porto Velho capital rondoniense também entrou em colapso com o avanço de casos de Covid-19.

“Infelizmente, os nossos vizinhos estão passando por momentos difíceis e estamos fazendo tudo que é possível para evitar que isso também aconteça no Acre. Por isso, pedi ajuda do ministro Ernesto Araújo para que possamos fechar nossas fronteiras até que a situação se amenize. Nossa prioridade é salvar vidas e continuaremos com o mesmo empenho até o último dia dessa pandemia”, destacou Cameli.

SEGUNDO FONTES

As Forças de Segurança Pública já trabalham num plano de contenção caso a União não tome uma atitude rápida. Homens do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) já estão mobilizados na região do Alto Acre no aguardo do aval do governador Gladson Cameli para fechar a fronteira por conta própria, para impedir a entrada de centenas de bolivianos e peruanos que atravessam o Acre diariamente em busca de atendimento médico contra a covid-19, fazendo com o que o Sistema de Saúde fique sobrecarregado, motivo que a região se encontra na faixa vermelha, na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus.

