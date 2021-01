Valor economizado considera o custo de TED cobrado pela Cooperativa, que é de R$ 5,00. A Cooperativa já registrou mais de 48 mil transações realizadas pela nova funcionalidade.

Desde que começou a funcionar em novembro do ano passado, o Pix, novo método de pagamento, transferência e recebimento criado pelo Banco Central, já gerou uma economia de R$ 242.535,00 aos cooperados da Sicoob Credip. O valor economizado considera o custo de uma TED cobrada pela Cooperativa, que atualmente é de R$ 5,00.

De acordo com o gerente operacional da Sicoob Credip, Giovane Alves da Costa, em dois meses de funcionamento do Pix, a Cooperativa já registrou mais de 48 mil transações (transferência de recursos para outras instituições) realizadas pela nova funcionalidade.

“O Pix pode ser usado tanto por pessoas físicas, como jurídicas. Esse novo método de pagamento do Bacen permite realizar transações instantâneas, 24 horas por dia, todos os dias do ano, incluindo finais de semana e feriados. Os cooperados que ainda não possuem a chave Pix podem fazer o cadastro nos canais digitais como o App Sicoob ou o Internet Banking”, esclareceu Giovane.

A Distribuidora de Bebidas Cone Sul, localizada em Pimenta Bueno (RO), é uma das empresas cooperadas que aderiu ao Pix. De acordo com o responsável pela empresa, Neri Negri, a nova funcionalidade trouxe não só economia, mas também produtividade e facilidade.

“Atendemos todo o estado de Rondônia, exceto a capital Porto Velho e o município de Guajará Mirim. O uso do Pix facilitou muito, antes quando o motorista chegava para descarregar as bebidas tinha que aguardar a confirmação do pagamento, verificar se já tinha caído na conta. E agora não, o cliente já paga via Pix e o pagamento cai na hora, com isso ganhamos produtividade. Outro ponto favorável do Pix é que economizamos com pagamento de tarifa da TED, pois fazemos muitas transferências diariamente aqui na empresa”, contou Neri.

A empresária de Alvorada D’Oeste (RO) que comanda o Auto Posto Soberana, Priscila Heiduschadt, também aprovou a nova funcionalidade. Ela conta que na empresa, além de pagar os fornecedores com o Pix, também recebe dos clientes por meio dessa modalidade.

“O Pix contribuiu para nossa empresa, devido a facilidade no uso dessa modalidade de pagamento e recebimento que é imediata, funciona os sete dias da semana e não gera custos. Atualmente é a modalidade mais usada por nós, diariamente fazemos transferências na empresa, cerca de 70% delas eram feitas por TED o que gerava custo. Agora conseguimos fazer essas transações a custo zero”, destacou Priscila.

Promoção Pix no Sicoob

O cooperado da Sicoob Credip de Nova Brasilândia (RO), Jorge Anacleto Junior, foi sorteado na promoção “Pix no Sicoob” e ganhou um vale poupança no valor de R$ 5 mil. O ganhador, usuário do Pix, ficou surpreso com a premiação.

“Não sabia que estava concorrendo a prêmios por usar o Pix, sei que tem muitas promoções no Sicoob, mas dessa eu não sabia. Estou muito feliz com a premiação e com esse vale-poupança, pretendo comprar uma moto”.

Para Jorge, a nova funcionalidade é a maneira mais prática para realizar transferências e pagamentos, tanto para pequenas, quanto para grandes operações.

“Defino o Pix como algo prático e rápido. É praticamente o único método de transferência e pagamento que estou utilizando”, disse Jorge.

A promoção “Pix no Sicoob” encerrou no dia 17 de janeiro com a distribuição de 70 prêmios, sendo 55 vales-poupança de R$ 5 mil e 15 vales-poupança de R$ 10 mil.

Para saber mais sobre a funcionalidade acesse o site www.credip.com.br clique no menu produtos e em seguida na opção serviços.

