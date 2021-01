O Superatacado Nova Era inova mais uma vez, sendo o primeiro supermercado a aceitar pagamentos via Pix . A ferramenta, lançada no final do ano passado pelo Banco Central, tem o objetivo de tornar as transações financeiras muito mais práticas e rápidas, além de reduzir os custos.

O gerente do Nova Era, Wilson Soares, explica que esse formato facilita bastante para o consumidor, já que ele não precisa estar com seu cartão ou dinheiro em espécie para efetuar a compra. “Tudo é feito de forma simples e o Nova Era está sempre procurando alternativas que ajudem o consumidor a realizar suas compras. O Pix é uma tecnologia inovadora e que garante rapidez no atendimento”, disse.

Segundo Wilson Soares, as transações pelo Pix são seguras. Além dos selos, certificados e diretrizes de segurança, os pagamentos instantâneos são criptografados e autenticados.

Com o Pix, o cliente tem a praticidade de realizar o pagamento apenas utilizando o QrCode do aplicativo do banco. No caixa das lojas do superatacado, basta informar que o pagamento será feito pelo Pix. Na tela do monitor do atendente é gerado um QrCode. Em seguida, o código deve ser escaneado com o smartphone. A confirmação do pagamento é feita no próprio celular.

Cadastro no Pix – Para conseguir realizar pagamentos e outras transações usando o Pix, é necessário que a pessoa tenha conta em uma instituição financeira, seja banco ou fintech. Um cadastro deve ser feito, informando a chave Pix, que pode ser o CPF, email, número de telefone ou outra senha criada.

Ao definir a chave e dar o consentimento para fazer o cadastro, a instituição financeira envia a informação do cliente para o Banco Central finalizar o processo em seu sistema. Depois disso, o cliente já está habilitado para utilizar o Pix para fazer pagamentos, transferências, entre outros serviços

