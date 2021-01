A visita teve como finalidade melhorar o monitoramento de resultados em pacientes que contraíram sintomas semelhantes aos da Covid-19

Na manhã desta quarta-feira (27), a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), recebeu o pesquisador da Fiocruz, Rodrigo Stabeli e um representante da Organização Pan Americana de Saúde, OPAS, que atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde.

A visita dos representantes teve como finalidade trazer uma maior expertise no campo de monitoramento e adiantamento de resultados em pacientes que contraíram os mesmos sintomas da Covid-19, mas no final não se tratava da doença, desafogando assim a aglomeração nas UPA’s das grandes cidades brasileiras.

Para o prefeito Hildon Chaves é importante a visita dos representantes de um órgão de atuação mundial, visto o número crescente de casos que o município tem na atualidade.

“A OPAS está em Porto Velho buscando entender as dificuldades no enfrentamento da Covid-19 e colocou à disposição, inclusive para eventualmente encaminhar um número expressivo de testes rápidos de PCR para melhorar a capacidade de testagem da prefeitura de Porto Velho, com isso melhorar o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Enfim, são muito bem-vindos! Estarão aqui até sábado, analisando e apresentando sugestões. São pesquisadores de muita expertise, que já percorreram 12 estados no Brasil com essa mesma intenção e isso faz com que eles tenham uma grande avaliação sobre esse momento de gravidade que todos passamos”, falou o prefeito.

Estiveram presentes na reunião o vice-prefeito Maurício Carvalho, a Secretária Municipal de Saúde, Eliana Pasini e também a Secretária Adjunta Marilene Penati.

