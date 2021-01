Teve início nesta quarta-feira, 27, ano letivo das escolas da rede SESI e SENAI em Rondônia. Em cumprimento ao decreto estadual, as atividades são realizadas de forma totalmente remota para garantir a segurança e saúde dos alunos, dos professores e demais profissionais envolvidos na transmissão das aulas via plataformas digitais.

Para o Coordenador Estadual de Educação do SESI-SENAI-IEL-RO, Jair Santiago Coelho, o ano de 2020 oportunizou o aprimoramento do ensino mediado por tecnologias, que permitiu a conclusão do ano letivo dentro do planejado no calendário escolar e sem prejuízos aos estudantes. Jair Coelho ressaltou que os alunos do SESI, terão à sua disposição recursos para acompanhar as atividades curriculares como o Portal SESI de Educação, Geekie Lab, Microsoft 365, Minecraft educacional, vídeos, textos e listas de exercícios.

Conforme a gerente do SESI e SENAI Lagoa de Porto Velho, Fabiana Amaral, apesar de as aulas continuarem no formato on-line, alunos novatos e veteranos retornaram às aulas com muito entusiasmo. “ Recebemos muitos alunos novos, que estão com muita expectativa. Mesmo remoto, os professores prepararam as boas vindas com muita criatividade, afetuosidade, com salas decoradas e propondo atividades interativas para os alunos.

Em Pimenta Bueno, o clima não foi diferente. Para o gerente da unidade, Diógenes Pierre de Moraes, o início do ano letivo sempre gera uma ansiedade para todos. “O nosso primeiro dia de aula superou as expectativas. Estávamos preparados para atender os nossos alunos e professores. Tudo correu dentro do planejado. A falta do envolvimento presencial não tirou o brilho desse início de aulas”, afirmou.

Conforme Diógenes Moraes, “o ano de 2020, foi de desafios, mas através de capacitações e muito estudo, estamos preparados para realizar as nossas entregas com qualidade e nossa equipe está empenhada para proporcionar a excelência no ensino que nossos alunos merecem. Mais uma vez, o Colégio SESI, sai na frente, preparando os nossos alunos para a vida”, ressaltou.

Silvio Leite, gerente de Vilhena disse que o colégio recebeu os alunos do SESI com alegria, apesar do atual cenário. “Mesmo com uma alta expectativa do retorno presencial, mas que ainda não foi possível, não deixamos a peteca cair. Iniciamos as aulas com todas as nossas turmas transbordando energia positiva e recebendo nossos alunos com muita alegria”.

Em Cacoal como de praxe, foi realizado o momento cívico honrando nosso país, com a participação da cantora e ex-aluna do SESI de Cacoal, Izabella Carvalho que nos prestigiou com sua voz cantando o hino nacional. Os alunos do SESI de Cacoal foram acolhidos pelo secretário municipal de Educação, Gildeon Alves da Cruz, professores e equipe pedagógica. “Além disso, receberam as boas-vindas de renomados talentos do esporte Brasileiro, tais como, a ex-jogadora da Seleção Brasileira Nenê e a jogadora Millene Karine Fernandes Arruda, natural de Cacoal, hoje reconhecida como uma futebolista brasileira que atua como atacante”, anunciou a gerente da unidade Jocilene Ribeiro Andrade.

As aulas também iniciaram na maioria das unidades do SENAI de Rondônia. O diretor regional do SENAI, Alex Santiago ressaltou. “Criamos condições para a manutenção da prestação dos serviços, entendendo a dificuldade causada pela pandemia. Mantivemos nossas aulas e cumprimos o calendário escolar em 2020 e hoje iniciamos o calendário escolar 2021 com todo cuidado” reafirmou.

Para este início das aulas, os alunos do SENAI dispõem de recursos digitais para acompanhar as atividades curriculares, tais como o SENAI Play, Meu SENAI, Mundo SENAI, Plataforma Adaptativa, Filmoteca e Estante Virtual.

No Centro Tecnológico de Mecatrônica em Porto Velho (CETEM), o ano letivo de 2021, iniciou com o retorno das turmas que já estavam em andamento no ano de 2020 e também com turmas novas. “Os desafios e aprendizados que enfrentamos no ano de 2020 nos serviram como experiências valiosas para o fortalecimento da didática aplicada pelo professor em salas de aula. Para o ano letivo de 2021 trouxemos uma bagagem enriquecedora no âmbito educacional das quais repassamos aos nossos alunos”, ponderou Cleber Melo, gerente da unidade.

Em Ariquemes, a gerente da unidade Angela Bim explicou que além de disponibilizar as plataformas, também encaminharam a listagem de materiais através do e-mail e via WhatsApp. “Fazemos este trabalho via telefone, para confirmar se todos os inscritos conseguiram realizar seu primeiro acesso”, afirmou Angela Bim.

A instrutora Daniela Castro de Oliveira explicou que alguns conteúdos foram gravados via YouTube. “Depois, postamos os links no grupo de WhatsApp para os alunos. Preparamos atividades para disponibilizar nas plataformas digitais, e prestamos atendimentos aos alunos individualmente, para tirar dúvidas e auxiliar no acesso às ferramentas”, falou.

Em Ji-Paraná as aulas do SENAI iniciam nesta quinta-feira, 28. Conforme a gerente Cintia Aparecida Alves, está tudo pronto para este início de ano letivo e com muitos cursos com vagas abertas para este ano, entre eles: Assistente de Produção e Assistente de Controle da Qualidade, em Ji-Paraná e Assistente de Produção em Jaru. “Nos preparamos para receber nossos alunos da melhor forma possível, garantindo ensino de qualidade, ainda que remotamente”, declarou.

