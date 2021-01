A Cooperativa ainda se destacou como a instituição financeira mais bem colocada no Ranking publicado pela Great Place to Work que elege as 15 melhores empresas para se trabalhar na região Norte do Brasil.

A Sicoob Credip conquistou o sétimo lugar na lista das 15 melhores empresas para se trabalhar na região norte do País. A pesquisa foi realizada pelo Great Place to Work (GPTW) e leva em consideração a avaliação dos próprios colaboradores das empresas avaliadas. O instituto é um dos mais respeitados do mercado no que diz respeito a excelência em ambientes de trabalho.

Para compor o ranking, o Instituto analisou 69 empresas da Região Norte do país que já haviam sido reconhecidas como excelentes empresas para se trabalhar em 2020, entre elas a Sicoob Credip. A Cooperativa foi submetida a uma avaliação aplicada aos colaboradores que avaliava a qualidade do ambiente de trabalho, o reconhecimento de talentos, os benefícios e as iniciativas que valorizam as pessoas.

O assistente de compras, Filipe Silva Gumes, conta que já teve experiências de trabalho em outras empresas. Para ele, trabalhar na Credip é muito diferente, tanto pelas questões salariais e de benefícios quanto pelo ambiente de trabalho que é diferenciado e muito agradável.

“Uma das principais características que fazem eu gostar de trabalhar na Cooperativa é que ela tem um propósito, levar soluções financeiras para as comunidades, trabalhando aqui me sinto parte disso e fico ainda mais animado em poder ajudar tantas comunidades que carecem desses serviços. E depois tem o cuidado que a Cooperativa tem com seus colaboradores que podemos sentir em cada ação de endomarketing, nas palavras de nossos gerentes e diretores e também em ações”, destacou o assistente de compras.

“A Cooperativa transformou minha vida nestes últimos 10 anos. Ajudando no meu crescimento profissional com capacitações, consegui concluir uma pós graduação, e uma especialização em MBA. E também no meu crescimento pessoal, proporcionando mais qualidade de vida para mim e minha família. Além de nos ajudar a realizar sonhos, a Cooperativa proporciona um futuro feliz aos colaboradores. Os trabalhos voluntários que realizei por meio da Sicoob Credip ajudaram a me tornar uma pessoa melhor”, contou a gerente Franciéli Laurindo Costa Serafim.

O gerente de desenvolvimento de recursos humanos da Sicoob Credip, Gilson Rogerio Bohrer, diz que a conquista do prêmio é o resultado dos esforços de todos que compõem a Cooperativa.

“Ficamos muito felizes por ter uma empresa como a GPTW chancelando o nosso trabalho de gestão de pessoas que vem sendo construído a muitas mãos, ano após ano, aqui na Cooperativa. O sentimento também é de gratidão, primeiro a Deus por ter nos dado condições e oportunidade de trabalhar em uma empresa que tem as pessoas como seu principal ativo de negócio”, reconheceu Gilson.

A Sicoob Credip é uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, presente nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso e conta atualmente com aproximadamente 600 colaboradores atuando em 38 agências presenciais e mais uma digital.

Quem tiver interesse em fazer parte do quadro de colaboradores da Cooperativa deve ficar atento a abertura dos processos seletivos que ficam disponíveis no site https://recrutamento.credip.com.br. Por meio do Portal é possível conferir detalhes das vagas ofertadas e de todas as etapas do processo de seleção.

