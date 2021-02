Diante do cenário atual, ele disse que os Poderes precisam estar mais conectados com os anseios da sociedade

Alex Redano diz que é preciso diálogo e empatia ao ser empossado presidente da Assembleia Legislativa

Após ser empossado presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ale Redano (Republicanos), fez um discurso ressaltando que o momento é do diálogo e da empatia. Ele disse ainda que a com a pandemia do coronavírus, é preciso ainda mais que os Poderes estejam conectados com os anseios da sociedade.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus e a minha família, que são o nosso esteio. Quero registrar que é chegada a era do diálogo, da empatia, da comunicação rápida via redes sociais, que deu voz aos cidadãos e, consequentemente, nos conecta mais e mais à realidade das pessoas”, destacou Redano.

O novo presidente ressaltou que “vivemos também um momento de reconstrução diante de uma pandemia que nos impôs mudanças no comportamento. Uma pandemia que também nos desafia à retomada da nossa economia, à segurança dos empregos e a fé de nossas famílias por dias melhores”.

Em seguida, Redano reforçou que “o cenário atual, mais do que nunca, pede dos Poderes mais humanidade, mais aproximação da população, para que possamos conhecer os seus anseios, necessidades e, sobretudo, agir para amenizar as suas dores”.

Ele destacou o trabalho realizado pelo presidente Laerte Gomes, que atuou na organização administrativa da Casa. “Ele me entrega um Parlamento organizado e com muitas conquistas. Aos meus colegas deputados, quero agradecer pela confiança em meu nome e dizer que todos terão tratamento igualitário, sem exceção, para que possamos fazer o trabalho que a sociedade espera de todos nós”.

Diálogo

Sobre a relação com os demais Poderes e instituições, Redano pontuou o diálogo como essencial, sempre preservando a autonomia de cada ente. “O bom diálogo entre os Poderes é fundamental, e isso não afeta a autonomia e independência de cada um. Vamos apreciar com a celeridade necessária ,as matérias encaminhadas pelo Executivo e demais Poderes, sempre pensando no interesse da população, sobretudo neste momento de pandemia”.

Alex Redano pontuou ainda que “também exerceremos com altivez e responsabilidade a nossa missão de fiscalizar e indicar melhorias em prol do nosso Estado, focando num futuro de recomeço e esperança”.

Para Redano, “é importante que haja a harmonia entre os poderes e que haja cada vez mais aproximação entre o Executivo e esta Casa, na construção de um diálogo sólido”.

Desenvolvimento

Alex Redano declarou que apesar dos desafios da pandemia, o Legislativo vai seguir cumprindo seu papel e contribuindo com o desenvolvimento de Rondônia. “Os Poderes devem servir à sociedade. E o Legislativo fará isso com afinco, durante os dois anos do nosso mandato à frente desta Casa, sempre baseado na serenidade, equilíbrio, respeito aos poderes e instituições e na vontade do povo rondoniense”.

O presidente empossado declarou que “o desenvolvimento do Estado e a economia dependem de um Legislativo atento e sensível às questões afetas a cada setor – indústria, comércio, agronegócio e demais. É preciso avançar. Rondônia tem potencial de sobra e vamos contribuir para que isso seja possível”.

Agradecimentos

Alex Redano agradeceu novamente a Deus e a sua família e amigos. “Obrigado, Senhor, pela graça da vida e pela proteção na caminhada. Obrigado por esta oportunidade e por este momento. Com Deus, tudo podemos. Sem ele, nada somos. Obrigado, Carla – minha amada esposa, meu porto seguro. Meu filho Guilherme, minhas filhas Samira e Inocência, muito obrigado”.

Por fim, ele agradeceu a todos de sua equipe de trabalho e ao seu partido, o Republicanos. “Minha gratidão à amada Ariquemes e ao nosso Estado de Rondônia. Obrigado, colegas Deputados, pela indicação de meu nome para assumir essa honrosa Presidência”, finalizou.

Texto: Eranildo Costa Luna-ALE/RO

Comentários

comentários