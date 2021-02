Esta semana, Carla Redano (Patriota), Prefeita do município de Ariquemes, realizou visitas à diversas propriedades na zona rural. Com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, produtor de pimentas, de Ariquemes, impulsiona o produto para o mercado consumidor. A produção das “pimentas de cheiro”, “biquinho” e “comari”, fazem parte da lavoura do Senhor Edson José da Silva, da LC-65. Na oportunidade, a Prefeita Carla Redano e o Secretário de Agricultura, Antônio Marcos, acompanharam o desempenho do cultivo.

A chefe do Executivo municipal esteve nesta última quinta-feira (28), em duas propriedades rurais, uma para a criação de vacas leiteiras e a outra com o plantio de cacau tecnificado. A propriedade com a criação de vacas leiteiras pertence ao Senhor Paulo Couto Cabral, e fica localizada na BR-364 na região de Cajazeiras. O produtor investe em técnicas inovadoras com a produção de leite e o manejo correto com as vacas leiteiras. Paulo Couto recebe atendimento da Assistência Técnica Gerencial (ATEG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR) e da Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria de Agricultura, disponibilizando horas máquina.

Já na outra propriedade visitada, do Senhor Rubens Schmidt, localizada na Lc-45, que tem uma lavoura de cacau tecnificado, o produtor também recebe assistência técnica gerencial, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com parceria da Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Sindicato Rural.

Carla Redano ressaltou que o trabalho que a prefeitura faz ao homem do campo é de fundamental importância. “Para auxiliar na produção, a Secretaria disponibiliza horas máquinas para o arado da terra e a perfuração de um tanque reservatório de água, que é utilizado para a irrigação da lavoura”. Frisou.

Texto: Mateus Andrade

Fotos: Assessoria

