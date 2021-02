Gestão dará continuidade às obras de infraestrutura, consolidação do transporte coletivo, transporte escolar, educação e saúdes

A união entre os poderes para vencer as dificuldades, incluindo a pandemia da Covid-19 e construir uma cidade melhor para todos, foi a tônica do discurso do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ao participar de forma remota da sessão solene que abriu os trabalhos da Câmara Municipal, na tarde desta segunda-feira (1).

“É fundamental para que tudo isso aconteça, para que nós consigamos continuar construindo uma cidade de Porto Velho mais justa, mais solidária, uma cidade melhor para todos nós porto-velhenses, é imprescindível a união, no meu entendimento, entre o parlamento e o poder executivo”, afirmou.

Hildon Chaves saudou os vereadores e desejou a todos uma legislatura brilhante, “primando sempre pelos interesses maiores da população de Porto Velho”. Ele disse que nesses próximos quatro anos dará continuidade às obras de infraestrutura tão importantes para a cidade.

Também vai trabalhar pela consolidação do transporte coletivo, do transporte escolar e melhorias na educação e na saúde, principalmente no enfrentamento a Covid-19, “essa pandemia que ressurge com muita força”.

Leitos

O prefeito declarou que antes da pandemia Porto Velho tinha apenas cinco leitos com respiradores, hoje são 21 leitos com esse tipo de equipamento. O Município também contava somente com 23 leitos no total, sendo 73 atualmente. “Nós estamos fazendo tudo o que é possível, o que está ao nosso alcance”, pontuou e enalteceu a parceria com o governo estadual.

“Vivemos agora um momento crucial, o momento do ressurgimento da pandemia com mais força, mas a nossa união, a união do parlamento municipal com o poder executivo, com os secretários do poder executivo vai ser determinante para o sucesso ou não dessas questões, em especial o enfrentamento contra a doença”, enfatizou Hildon Chaves.

