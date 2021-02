Entidades realizam reunião de trabalho com objetivo de atuação em parceria

Estiveram reunidos na manhã desta segunda (01), na sede da Prefeitura Municipal, o emblemático Prédio do Relógio (que foi sede da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré), o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira e o diretor técnico da instituição, Samuel Almeida, juntamente com o presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto velho, Marcelo Thomé e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Glayce Anne Bezerra, para debater ações em conjunto, especificamente quanto à elaboração do Plano Municipal de Turismo. As respectivas equipes técnicas também compunham o encontro.

O Plano Municipal de Turismo é um instrumento fundamental para ordenar a atividade turística e tem como meta promover e fomentar a atividade em Porto Velho, por meio do fortalecimento de uma identidade turística, do desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços e potencialização das vocações existentes no município e região.

“Podemos construir uma agenda assertiva e unir nossas expertises e transformar nosso gigantesco potencial em geração de emprego e renda. Para isso vamos conectar as equipes técnicas e partir para a execução”, disse Daniel Pereira. O Sebrae em Rondônia colocou-se à disposição da prefeitura de Porto Velho para futuras parcerias para o desenvolvimento do turismo no município. E estão à disposição para contribuir com o que for necessário.

Para a secretária da Semdestur, Glayce Anne Bezerra, ações como essa são essenciais para o desenvolvimento de projetos no município. “Precisamos alavancar o turismo na nossa capital, para isso precisamos organizar a casa e trabalhar em conjunto para dar certo”.

O Sebrae tem um histórico de apoio à cadeia do Turismo em Rondônia e sempre esteve mobilizando e fomentando a atividade no estado, seja através de projetos de atendimento, estudos, pesquisas e apoiando o planejamento estratégico, como foi o caso de sucesso Porto Velho Sport Fishing, quando, em parceria com diversas entidades, identificou a potencialidade de Porto Velho ser a capital nacional da pesca esportiva, única capital em que há atividade de pesca esportiva a 5 minutos do aeroporto, portão de entrada do Estado. Este estudo, inclusive deve ser base para o desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo. O trabalho deve prosseguir ainda esta semana, com as equipes técnicas, para avançar ainda mais nesta fase de prospecção de informações e levantamento de dados.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae: acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número.

