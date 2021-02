O ano de 2020 foi marcado pela pior crise sanitária do século, mesmo assim alguns municípios de Rondônia apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

O destaque positivo vai para a cidade de Vilhena, que gerou 1374 novos empregos no ano de 2020 e obteve o melhor desempenho entre as cidade de Rondônia, seguida por Cacoal (385), Pimenta Bueno (371), Ariquemes (240), Espigão do Oeste (172).

Já o município de Ji-Paraná foi quem mais teve perdas de empregos formais, contabilizando um saldo negativo com 935 postos de trabalho, seguido por Porto Velho (-451), Jaru (-93), Governador Jorge Teixeira (-37), Candeias do Jamari (-28).

No geral, Rondônia teve saldo positivo. Foram 96.400 contratações contra 93.737 demissões, gerando um saldo de 2.663 novos postos de trabalho no Estado.

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER), Francisco Hidalgo Farina, acredita que as estratégias para a retomada da economia, alinhadas pela Federação e as demais instituições do setor produtivo, foram decisivas para os resultados obtidos em 2020.

“O setor produtivo, em especial o agronegócio, ajudaram Rondônia a ter um bom despenho na geração de empregos formais. Alguns municípios, de acordo com o seu perfil, sentiram mais que outros os efeitos da pandemia. Sabemos que neste anos ano de 2021 precisamos trabalhar ainda mais para fortalecer a economia e gerar empregos em todos os municípios de Rondônia”, destaca.

METODOLOGIA

O CAGED registra todas as admissões de empregos formais no país, como também contabiliza as demissões. O saldo entre essas duas operações é o resultado apresentado durante o ano. O mesmo trabalho é realizado mês a mês e pode ser acessado na plataforma http://pdet.mte.gov.br/novo-caged

TOP 10 NA GERAÇÃO DE EMPREGOS

1 Vilhena – 1.374

2 Cacoal – 385

3 Pimenta Bueno – 371

4 Ariquemes – 240

5 Espigao D Oeste – 212

6 Sao Miguel do Guapore – 172

7 Buritis – 131

8 Sao Francisco do Guapore – 124

9 Urupa – 109

10 Alta Floresta D Oeste – 98

TOP 20 NA GERAÇÃO DE EMPREGOS

11 Cerejeiras – 94

12 Nova Mamore – 88

13 Machadinho D Oeste – 81

14 Corumbiara – 76

15 Cujubim – 73

16 Chupinguaia – 70

17 Itapua do Oeste – 70

18 Presidente Medici – 64

19 Seringueiras – 62

20 Ministro Andreazza – 52

GERAÇÃO DE EMPREGOS DE 21 A 30

21 Colorado do Oeste – 50

22 Monte Negro – 49

23 Rolim de Moura – 46

24 Guajara-Mirim – 38

25 Sao Felipe D Oeste – 36

26 Rio Crespo – 24

27 Cacaulandia – 23

28 Teixeiropolis – 19

29 Mirante da Serra – 16

30 Vale do Anari – 14

GERAÇÃO DE EMPREGOS DE 31 A 40

31 Nova Brasilandia D Oeste – 13

32 Parecis – 9

33 Castanheiras – 7

34 Costa Marques – 5

35 Nova Uniao – 2

36 Primavera da Rondonia – 2

37 Cabixi – 0

38 Alto Alegre dos Parecis – -1

39 Vale do Paraiso – -1

40 Santa Luzia D Oeste – -3

GERAÇÃO DE EMPREGOS DE 41 A 52

41 Theobroma – -3

42 Alto Paraiso – -5

43 Campo Novo de Rondonia – -8

44 Alvorada D Oeste – -12

45 Pimenteiras do Oeste – -12

46 Novo Horizonte do Oeste – -22

47 Ouro Preto do Oeste – -25

48 Candeias do Jamari – -28

49 Governador Jorge Teixeira – -37

50 Jaru – -93

51 Porto Velho – -451

52 Ji-Parana – -935

