Lançado no fim de dezembro, aplicativo Energisa ON realizou mais de 24 mil serviços no primeiro mês de funcionamento para Rondônia

Clientes do estado já estão entre os que mais utilizam whatsapp GISA, o que prova a aderência do rondoniense a novas tecnologias

No primeiro mês de janeiro, a Energisa prestou mais de 160 mil atendimentos através dos canais digitais em Rondônia. É o que mostra o recente levantamento feito pela empresa. O mais procurado é o site com 61 % dos atendimentos, seguido pelo whatsapp GISA com 24 % e o aplicativo Energisa ON (15%). As três plataformas juntas superam em 228 % os atendimentos presenciais na agência. O coordenador de atendimento da Energisa, Edimilson Bandeira, atribui o aumento à facilidade de acesso e a diversidade de canais. “Temos uma variedade de opções de acordo com a preferência do perfil do nosso cliente. Alguns preferem aplicativo, outros whatsapp e até mesmo a interação com o colaborador pela pelo telefone. Esse é o nosso diferencial. Estamos sempre evoluindo para de acordo com a expectativa do nosso cliente”, declarou.

Todos os sistemas são automatizados e com poucos comandos os clientes conseguem emitir segunda via, parcelar contas e até solicitar uma nova ligação de energia. A GISA de Rondônia é a terceira mais acessada em todo Grupo Energisa, disponível em outros nove estados, e utiliza sua inteligência artificial para saber as preferências de serviços procurados e agiliza a interação com o cliente. “Utilizamos a linguagem informal para tornar as interações mais ágeis. Só é necessário informar o número da unidade consumidora e ir seguindo as instruções”, frisou Bandeira.

Em apenas um mês em operação em Rondônia, o Energisa ON já prestou 24 mil serviços, sendo 59% de emissão de segunda via. Bandeira acredita que em breve o aplicativo será o mais utilizado no estado. A nova ferramenta disponibiliza os principais serviços da concessionária na palma da mão do cliente em qualquer lugar do estado. Ao baixar o app, se o cliente já estiver cadastrado no site da empresa, terá apenas de informar o número de telefone. Um código será enviado para o smartphone para liberar a navegação. Caso não tenha o cadastro ainda, o cliente terá de fazer uma foto do rosto e enviar junto com a imagem de um de seus documentos pessoais. A tecnologia da Energisa faz o reconhecimento a partir da foto do documento que já está armazenada no sistema e conclui o cadastro.

Conheça os serviços disponíveis:

Emissão de segunda via

Alteração de data de vencimento

Consulta de débitos

Histórico de consumo

Declaração de quitação

Informar leitura

Débito automático

Negociar dívida

Atualizar dados da fatura

Cadastrar fatura por e-mail

Informar falta de energia

Alteração de carga

Religação de energia

Alteração de demanda

Nova ligação

