O município já conta com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, criadas para melhorar o fluxo do trânsito de carros e ciclistas

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – Semtran, está investindo em ciclofaixas, conforme determinação do prefeito Hildon Chaves, para proporcionar mais segurança aos condutores e pedestres, bem como melhorar a fluidez no trânsito do município. Nesta semana, equipes estiveram na rua Cipriano Gurgel implantando a ciclofaixa, que faz parte do Complexo Cicloviário, uma realidade em diversos pontos da capital. Essa ciclofaixa tem cerca de 500 metros e faz parte de um planejamento de interligação, ou seja, terá continuidade.

A avenida Jorge Teixeira, na altura do Espaço Alternativo também recebeu esta ação. O município já conta com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. As ciclovias estão na Estrada do Santo Antônio, cerca de 4,5 km; avenida José Vieira Caúla, cerca de 3,5 km; avenida Mamoré, cerca de 3,0 km e Estrada treze de setembro (estrada do japonês), cerca de 2,4 km.

Já as ciclofaixas foram criadas nas ruas Da Beira (BR 364), cerca de 7 km e Cipriano Gurgel, cerca de 500 metros. Por fim, há ainda a ciclorrota na avenida Lauro Sodré, com cerca de 2,3 km.

“Estamos fazendo o possível para melhorar a mobilidade urbana através do ciclismo”, observou o prefeito Hildon Chaves.

Com a máquina de demarcação viária, a Semtran realiza a pintura das vias utilizando mão de obra própria, processo que dá mais celeridade aos serviços. A compra de todo o material de pintura vem num lote só, ou seja, faixa de pedestres e de ciclofaixas.

Para o ciclista, Renan Batista, as ciclofaixas ajudam os ciclistas a evitarem perigo no trânsito. “As ciclofaixas são uma segurança para que os motoristas reconheçam que os ciclistas também usam as ruas, além de diminuir os acidentes, permitindo um melhor fluxo no trânsito”.

