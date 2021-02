Cooperação entre a Assembleia Legislativa discutida em encontro com o presidente da Fiero

Presidente Alex Redano discute ações em parceria com a Fiero

Ações em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), foram discutidas nesta semana, durante encontro do presidente do Legislativo, Alex Redano (Republicanos), com o presidente da Fiero, Marcelho Thomé, e o superintendente Gilberto Baptista. O deputado Eyder Brasil (PSL) também participou da reunião.

“A Casa está à disposição para parcerias e cooperações com instituições, com a finalidade de levar benefícios para a nossa população. E a estrutura da Fiero, especialmente em cursos profissionalizantes através do Senai, pode e deve ser aproveitada numa ação em conjunto, que podemos estudar uma forma de ser concretizada”, destacou Redano.

Marcelo Thomé disse que 70% dos formandos no Senai estão empregados em sua área de formação, atuando em Rondônia. “Outro dado importante é a qualidade dos cursos que o Senai oferece, reconhecida como de excelência. Em Ariquemes, por exemplo, 17 alunos de eletromecânica obtiveram média 10 na avaliação”, informou.

Thomé entregou o Plano de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, uma ação da Fiero com a finalidade de contribuir com o fortalecimento da atividade industrial, com foco nas particularidades de cada região.

