O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota) esteve reunido com os moradores e empresários do Jardim Santana na manhã desta quarta-feira (3), em Porto Velho. O parlamentar pede a reativação da base policial.

Segundo o Comandante do 5.° Batalhão Major Surff, por conta do decreto de calamidade pública do governo estadual, e as condições do local, além do péssimo estado das mobílias a base será desativada. Na tarde de terça-feira (2), os moradores fecharam a via e realizaram um protesto pela volta da base policial.

O deputado se comprometeu em levar o pedido ao Governador Marcos Rocha (sem partido) para manter à base policial. “Sabemos da importância da base policial para comunidade do Jardim Santana. Vamos até o Governador impedir que seja desativado. Os moradores e os comerciantes precisam desta segurança aqui no Santana”, explicou Marcelo Cruz.

