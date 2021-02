Boas notícias para alguns poucos, péssimas notícias para a imensa maioria. A chegada de mais 36.600 doses da vacina Coronavac (nove mil para Porto Velho), certamente é daquelas novidades que fazem bem, no meio desse cenário de tanta doença, tantos perigos, tantas mortes. Não há como negar que isso é o que se chama boa notícia. Pelo menos para algo em torno de mais 18 mil e 300 rondonienses, considerados entre os grupos de risco, que tomarão as duas doses da vacina salvadora. O problema é o outro lado da moeda. E que lado! Além do número cada vez maior de contaminados, internados, de leitos de UTIs superlotados e de muitas vidas perdidas (foram mais 23 óbitos nesta segunda-feira), agora apareceu mais uma cena forte, nesse filme de terror que todos estamos vivendo. A Secretaria de Saúde rondoniense confirmou, nesta segunda, que as amostras enviadas ao Instituto Osvaldo Cruz, para análise, captaram uma nova e agressiva cepa do coronavírus. Ela foi encontrada primeiro em Manaus, na loucura em que se transformou aquela cidade, inclusive sem oxigênio dos hospitais, mesmo o Estado tendo recebido mais de 8 bilhões de reais e a Prefeitura manauara mais de 2 bilhões de reais para o combate à Covid 19. Por aqui, felizmente, não houve desvios, nem compras superfaturadas, nem aquisição de respiradores em lojas de vinho, mas, mesmo assim, a doença continua crescendo e apavorando. A nova cepa, que ja foi detectada também em outros Estados brasileiros e em outros países, é extremamente agressiva, ataca ferozmente e pode matar uma pessoa em poucos dias. Há uma torcida geral para que as vacinas que estão começando a serem utilizadas, possam também, ao menos, diminuir a fúria de ataque dessa nova forma do corona.

A verdade é que está cada vez mais longe de contermos a doença, sem o uso das vacinas. Estamos ainda muito longe da imunização de ao menos parcela importante da população, o que poderia começar a fazer regredir o mais terrível mal que assola a Humanidade, desde pelo menos 150 anos. Para se ter ideia, com os números de contaminados e mortos explodindo, apenas 3 milhões e 600 mil brasileiros já foram vacinados e, desses, só menos de 33 mil também receberam a segunda dose. Em Rondônia, os quatro lotes que já chegaram (no domingo veio o último dessa série, com 36.600 doses), somando-se tudo, não será possível imunizar mais que 50 mil pessoas com as duas doses. Com uma população beirando os 1 milhão e 700 mil, esse número, quando atingido, significará apenas menos de 3 por cento do total de rondonienses. O percentual daqui é o semelhante à média nacional. Com a chegada da nova cepa, precisamos apressar a imunização, antes que parte de cidades brasileiras se transformem em cemitérios.

