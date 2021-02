O investimento será de cerca de 4 milhões e 500 mil reais. Um grupo que representa a iniciativa privada, a partir de uma ideia do empresário César Cassol, absorvida por entidades como o Grupo Pensar Rondônia, liderado por Chico Holanda, entre outros, está negociando a compra de pelo menos 60 mil doses da vacina Oxford. O governo federal já autorizou este tipo de negociação com os laboratórios que vendem a Oxford, com a exigência que metade das doses, ou seja, 30 mil delas, sejam entregues ao Ministério da Saúde, para serem distribuídas país afora. As 30 mil doses que ficarão nas mãos do grupo de empresários que vai comprá-las, servirá para imunizar pelo menos 15 mil pessoas, com duas doses cada. A compra está sendo negociada também por vários grupos empresariais e até Prefeituras, como a de Porto Velho, mas também de Ariquemes, entre outras cidades. As vacinas são negociadas a 7 dólares e 90 centavos a dose; 15 dólares e 80 as duas doses individuais. Aos valores atuais, a média de cada dose ficaria em 75 reais. Os líderes da campanha pela compra pelo setor empresarial, acham que, a partir do fechamento do pedido, as vacinas chegariam em 30 dias. O pagamento é feito apenas na entrega. As 30 mil doses seriam utilizadas nas empresas e em quem mais os empresários quisessem e as que irão para o governo, poderiam ficar parte em Rondônia ou não, dependendo de decisão do Ministério da Saúde.

