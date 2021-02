Apoio para o setor produtivo, para a recuperação de estradas e parcerias no social são discutidos

Presidente Alex Redano se reúne com lideranças de Itapuã do Oeste e discute apoio ao município

O trabalho em parceria, seja destinando emendas ou assegurando ações e projetos do Governo para Itapuã do Oeste, foi discutido na manhã desta terça-feira (09), durante reunião do presidente Alex Redano com o prefeito de Moisés Cavalheiro (MDB), acompanhado das vereadoras Rose Lopes (Republicanos), presidente da Câmara de Vereadores, e Mineia Vila (MDB); e dos secretários Marcos Paiva, de Planejamento; e Ibraim Junior, de Agricultura.

“Sempre tenho buscado atuar em parceria com os municípios, para que as ações possam atender aonde estão as demandas, afinal os prefeitos, vereadores e lideranças é que conhecem os problemas de suas localidades e, como deputado, minha missão é buscar soluções, dentro das nossas possibilidades”, explicou Alex Redano.

O prefeito solicitou apoio para a recuperação de trechos de estradas vicinais e também recursos para a pavimentação de ruas. “São dois gargalos em nosso município: melhores estradas para facilitar o escoamento da produção agropecuária e mais asfalto para a área urbana”, observou o prefeito.

Redano estuda destinar emenda para apoiar a recuperação das estradas vicinais e vai buscar junto ao Executivo, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), a parceria para a construção de pavimentação asfáltica. Também está sendo analisada a possibilidade de emenda para a compra de tubos para drenagem.

A vereadora Rose Lopes solicitou apoio para a ampliação da sede do CREAS. O deputado programa a destinação de emenda para as obras de ampliação das instalações.

