Deputado garantiu o recurso durante encontro com o presidente da Câmara, João Paulo Pichek

Presidente Alex Redano assegura emenda para compra de tubos para substituir pontes de madeira em Cacoal

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), assegurou a destinação de emenda para a compra de tubos corrugados, com a finalidade de substituir pontes e pontilhões de madeira nas estradas vicinais de Cacoal.

A garantia foi dada durante reunião com o presidente da Câmara Municipal de Cacoal, João Paulo Pichek (Republicanos), acompanhado de seu chefe de gabinete, Eleutério Batista, na tarde desta quarta-feira (10). O deputado Cabo Jhony Paixão (Republicanos) esteve presente ao encontro e reforçou também o apoio ao município.

“A garantia de boas estradas vicinais, para assegurar o escoamento da produção agropecuária e também a locomoção das pessoas da zona rural é uma prioridade e um desafio das prefeituras. E boas estradas se faz com pontes seguras e duradouras. Com os tubos corrugados, o custo para a substituição das pontes e pontilhões de madeira é menor e fica seguro e com uma vida útil considerável, sendo uma opção vantajosa”, explicou Alex Redano.

O vereador agradeceu pelo apoio a Cacoal e considerou importante que haja esse entendimento para levar benefícios à população. “Sempre precisamos buscar parcerias e agradeço ao presidente Alex Redano pelo recurso, e ao deputado Jhony Paixão pelo apoio”, completou Pichek.

