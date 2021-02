Seleção ofertou mais de 2.000 vagas em curso técnico subsequente e graduações

O resultado final do Processo Seletivo Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi publicado. A seleção ofertou 1.261 vagas no Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio e 888 vagas nos Cursos Superiores de Tecnologia (CST) em Gestão Pública e Tecnologia (CST) em Gestão Comercial. Todos os cursos são gratuitos e serão ofertados na modalidade EaD (Educação a Distância) com encontros presenciais nas unidades do IFRO em Rondônia e na Paraíba. Por isso, é importante que o futuro estudante resida próximo à cidade onde o curso será ofertado.

1ª Chamada e matrículas

No resultado final consta a lista de classificação definitiva que servirá de base para as convocações para pré-matrícula. As matrículas ocorrerão em quarto diferentes etapas.

Na primeira etapa, de 08/02 a 14/02/2021, a pré-matrícula será o período para envio da documentação pelos candidatos e por seus responsáveis legalmente investidos.

A segunda etapa, de 18 a 19/02, será de análise documental. Neste momento, haverá análise dos documentos pelas Coordenações de Registros Acadêmicos (CRAs/IFRO). Na sequência, a terceira etapa é o período de retificação de documentos para pré-matrícula pelos candidatos e seus responsáveis legalmente investidos, caso haja necessidade. Isso ocorrerá nos dias 22/02 e 23/02, e os documentos serão recebidos até as 18 horas.

Por fim, no dia 24/02/2021, ocorre a quarta etapa, em que haverá a confirmação da matrícula. O candidato e o seu responsável legalmente investido deverão acompanhar atentamente o sistema de pré-matrícula durante todo o período de análise de documentos.

Dentro do calendário do Processo Seletivo Especial, a convocação em segunda chamada está prevista para o dia 26 de fevereiro de 2021.

Mais informações

Acompanhe as publicações de cada modalidade, conforme os endereços abaixo:

Cursos Técnicos Subsequentes na modalidade EaD acesse AQUI.

Cursos Superiores de Tecnologia na Modalidade EaD acesse AQUI.

