Na próxima etapa, a equipe segue para georreferenciar as localidades da Agrovila Aliança, Vila Calderitas, Cujubinzinho e Fortaleza do Abunã

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (SEMUR), iniciou o georreferenciamento da Agrovila Rio Verde, comunidade localizada a aproximadamente 50 km da capital, pela Rodovia RO-005, às margens do Rio Jamari. O trabalho consiste na identificação da área com coordenadas geográficas do local a partir da utilização de mapas ou imagens.

Seguindo diretriz do prefeito Hildon Chaves, a Prefeitura realizará o georreferenciamento de todas essas comunidades. Posteriormente serão realizados, em conjunto com a Superintendência Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital e Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), o desenho urbanístico da localidade, visando alinhar com sua vocação. Na sequência será enviado para a Câmara de Vereadores, proposta de Lei de criação de Zonas de Urbanização específica para cada localidade.

Assim os moradores serão cadastrados, e seus lotes ganharão inscrição municipal. Na próxima etapa, a equipe segue para georreferenciar as localidades da Agrovila Aliança, Vila Calderitas, Cujubinzinho e Fortaleza do Abunã.

Comentários

comentários