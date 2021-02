Deputada Cássia Muleta participa de reunião com a Cremero para discutir soluções para a Saúde do Estado

A Deputada Cassia Muleta (PODE) participou, nesta quarta, 10 de fevereiro de 2021, de reunião no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia na presença do presidente Alex Redano (Republicanos), deputados Jean Oliveira (MDB) e Jhony Paixão (Republicanos) e do Conselho Regional de Medicina (Cremero) a fim de discutir diversos assuntos sobre a situação da saúde no estado de Rondônia.

Com a presença de vários profissionais da área da saúde e especialistas no assunto, tratou-se da questão da pandemia que ainda assola nosso estado de forma agressiva, bem como aumento de óbitos e risco constante de colapso no sistema de saúde e a falha no cumprimento das medidas de isolamento social pela parte da população.

Outro tema de extrema relevância foi a necessidade de promover a revalidação de diplomas de médicos rondonienses formados no exterior (REVALIDA) para atuarem em seu estado natal e também na linha de frente do Covid-19 e diminuir o impacto que a falta de profissionais tem causado neste momento crítico. Defendeu-se que as provas do Revalida não foram de fato suspensas como se alega, que as universidades públicas estão aptas a realizá-las, e que a Assembleia Legislativa una forças juntamente ao Cremero para fazer com que a UNIR possa aplicar as referidas provas e dar a chance aos médicos oriundos de Rondônia de exercerem a profissão aqui.

Outra questão abordada foi a do Plano de Carreiras e Salários dos profissionais da saúde (PCCR), que vem sendo discutida desde o ano anterior pela Comissão de Saúde da Casa de Leis e contando já com a construção do projeto.

A Deputada Cassia, como Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, afirmou seu total apoio à categoria dos profissionais da saúde que vem se sacrificando pela população na atuação constante ao Covid-19, bem como pela valorização destes, tendo se colocado à disposição para discutir a elaboração de um plano adequado para a categoria. Ademais, reforça seu intuito de trabalhar incansavelmente em prol da melhoria da saúde em Rondônia. E pede ainda que a população respeite o distanciamento, use máscara e álcool gel. “Em breve a vacina será realidade para todos, mas até lá, os cuidados devem permanecer em prol do bem estar geral”, ressaltou ela.

