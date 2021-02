O Governo do Estado de Rondônia informou, através da edição 327 do Boletim Diário Sobre o Coronavírus, os números registrados no estado até o momento. Nas últimas 24h, 870 pessoas foram infectadas e 42 morreram no Estado de Rondônia. Apenas na capital foram 19 óbitos. O número de infectados é de 133.983, sendo 51.138 somente em Porto Velho. As pessoas curadas do vírus somam 113.973, já o número de mortos chegou a 2.433 em todo o estado.

Hoje (10) foram registrados 42 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 19 deles foram em Porto Velho, sendo sete homens (dois de 69 anos, 53, 62, 39, 70 e 73 anos), 12 mulheres (56, 62, 52, 76, 39, 74, 78, 67, 77, 82, 85 e 74 anos); 12 em Ji-Paraná, sendo oito homens (51, 39, 75, 55, 69, 41, 78 e 71 anos) e quatro mulheres (75, 15, 65 e 85 anos); três em Vilhena, sendo uma mulher de 78 anos e dois homens (62 e 69 anos); uma mulher de 53 anos de Jaru; uma mulher de 86 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 84 anos de Buritis; uma mulher de 82 anos de Nova Mamoré; um homem de 62 anos de Chupinguaia; um homem de 70 anos de Cerejeiras; um homem de 66 anos de Mirante da Serra e o óbito de uma mulher de 83 anos do município de Pimenta Bueno.

Após investigação epidemiológica foram identificados casos a menos tendo como base a edição anterior nos seguintes municípios: Castanheiras e Vale do Paraíso, em decorrência de duplicidade de notificações.

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.

