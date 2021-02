A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta primeira quinzena de fevereiro a versão preliminar do edital do leilão de transmissão nº 1/2021.

O certame é destinado à contratação de cinco lotes de empreendimentos, contemplando 515 quilômetros de linhas de transmissão, 2.600 megavolt-ampères (MVA) em capacidade de subestações e investimentos estimados em R$ 1,3 bilhão no Rondônia outros cinco Estados.

O leilão teve sua qualificação no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) recomendada pela Resolução CPPI nº 152, de 2 de dezembro de 2020. Além de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro e São Paulo

As contribuições recebidas na Consulta Pública 071/2020, encerrada em 8 de janeiro de 2021, foram consolidadas pelas áreas técnicas da Agência. Agora, o pré-edital será encaminhado para análise e manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU), com previsão de realização de sessão pública em 30 de junho.

Os leilões de transmissão visam à concessão de serviço público de energia elétrica para a construção, operação e manutenção de instalações que farão parte da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional– com estimativa de criação de 3.057 empregos diretos.

No ano passado, o leilão de transmissão nº 1/2020, realizado no dia 17 de dezembro – que integrou a carteira de ativos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) –, obteve o deságio médio de 55,24% e R$7,4 bilhões em obras de transmissão de energia elétrica, com estimativa de geração de mais de 15 mil empregos diretos. Foram arrematados 11 lotes, que somam 1.958 quilômetros de linhas de transmissão e 6.420MVA em capacidade de transformação.

Comentários

comentários