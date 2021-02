Uma campanha solidária vem sendo realizada em prol da jovem jaruense Karla Aryane Cordeiro Muniz, 29 anos, que já perdeu uma das vistas após um câncer e que agora voltou e ela necessita realizar com urgência uma cirurgia para continuar a viver.

Karla, que nasceu em Jaru em 21 de fevereiro de 1992, foi diagnosticada com um câncer maligno na órbita ocular esquerda em agosto de 2019. Ela passou por uma cirurgia em 5 de novembro do mesmo ano para retirada da órbita com o intuito da remoção do tumor, porém recentemente, sentindo dores, voltou ao médico, que constatou o retorno do câncer de forma agressiva.

A jovem, que é acadêmica de Engenharia em Vitória no Espírito Santo, precisa ser submetida a uma cirurgia urgente no valor de R$ 100 mil, haja visto não ter nem previsão de vaga pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a família não possui recursos para custear.

Familiares e amigos estão realizando uma campanha virtual em prol do tratamento de Karla Aryane. Os interessados em colaborar com qualquer valor pode realizar um depósito, uma transferência ou um Pix:

Banco do Brasil

Agência: 1406-0

Conta Corrente: 8.044-6

Pix: 70390118672

Edma do Praga Cordeiro Muniz (mãe).

Vamos colaborar e ajudar a salvar uma vida, que Deus com certeza o retribuirá com muita benção!

Fonte: Anoticiamais

