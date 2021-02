Vagas são temporárias e 181.898 delas exigem apenas o ensino fundamental completo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira (18) os editais dos concursos de vagas para a realização do Censo Demográfico 2021 , com salários de até R$ 2.100 . Oportunidades são temporárias e abem por todo o país. Veja a distribuição:

181.898 vagas para a função de Recenseador: remuneração por produtividade, varia de acordo com o número de casas visitadas e questionários respondidos.

5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM): salário de R$ 2.100,00.

16.959 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700.

Veja aqui o Edital para Agente Censitário Municipal (ACM) e para Agente Censitário Supervisor (ACS) e o Edital para recenseador .

Para as vagas de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e terminam dia 15 de março, com taxa de R$ 39,49.

Já para as vagas de recenseador, as inscrições se iniciam no dia 23 de fevereiro (terça-feira) e vão até 29 de março, e a taxa é de R$ 25,77.

Esse concurso terá menos vagas que o anterior, que foi cancelado em função da pandemia. O edital anterior, lançado em março de 2020 teria 208.695 vagas, o atual tem 204,307.

