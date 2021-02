Com o cabelo mais curto e visual repaginado pelas mãos do cabeleireiro Tony Siqueira, Luan Santana posou para as lentes de Bruno Fioravanti

Pronto para estrear o seu primeiro projeto pela Sony Music, o cantor Luan Santana estrelou um ensaio fotográfico para mostrar o novo visual.

