Não há como não se assustar ainda mais, quando se analisa os dantescos números da Covid 19 em Rondônia, apenas nesses 49 dias deste ano. Basta comparar. No Boletim 287, da terça-feira, 1º de janeiro, tínhamos 1.822 óbitos registrados desde abril de 2020, quando a primeira morte pela doença foi registrada. Desse total, 940 era o total de vidas perdidas apenas em Porto Velho. Na Capital, o percentual de óbitos era, na época, de 53,5 por cento sobre o total de casos. No Boletim 334 da quarta, esse número tétrico saltou para 2.586. Isso significa que em 49 dias, tivemos, nada menos do que 761 vidas perdidas, quase 16 por dia; mais de uma morte a cada duas horas. O total de óbitos em Porto Velho saltou para 1.169, um aumento, em números absolutos, de 229 vidas perdidas. O percentual caiu para 45 por cento sobre o total. Outra informação importante e também muito preocupante, é de que, no primeiro dia de janeiro tínhamos um total de 286 pacientes internados, com leitos comuns de UTI sobrando. O novo ataque do vírus, contudo, piorou muito essa situação, já que desde quarta de manhã, tínhamos nada menos do que o assustador número de 647 internados, com todos os leitos ocupados. Estamos enviando para outros Estados não só pacientes com sintomas menos graves, mas também até os gravíssimos e entubados. E a tendência é piorar…

Comentários

comentários