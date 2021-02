Na manhã desta última quinta-feira (18), 31 formandos da Turma XXI do curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas, estiveram na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia para receberem a tão esperada carteira de registro profissional. Em função da pandemia, a cerimônia contou apenas com a presença dos então recém-formados, do presidente do Cremero, Dr. Robinson Machado, e dos secretários Dr. Spencer Vaiciunas, Dr. Raitany Almeida e Dr. Lucas Levi Sobral.

Na solenidade, os médicos fizeram o juramento de Hipócrates e ouviram atentamente os conselhos e orientações dos diretores quanto à carreira que iniciam agora e as atribuições do Conselho como entidade de classe. “Nosso maior conselho para estes recém formados é que cuidem com todo respeito e dedicação da profissão que escolheram. Eles sabem o quanto foi difícil chegar até este momento, e sempre lembramos que a ética médica deve estar acima de tudo andando lado a lado com a assistência digna para a população”, ressaltou o presidente do Cremero, Dr. Robinson Machado.

O secretário geral Dr. Spencer Vaiciunas reforçou a importância do comprometimento em cada plantão profissional e do departamento de Corregedoria e os demais Dr. Raitany Almeida e Dr. Lucas Levi Sobral destacaram a função dos departamentos de Fiscalização e Registro de Especialidades. “Rondônia pode contar com esses 25 médicos que dentro de suas habilidades já podem ser absorvidos pela necessidade local de profissionais para as escalas de plantão nas unidades que devem ser preenchidas”, lembrou Dr. Lucas Levi Sobral.

