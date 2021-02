O Superatacado Nova Era, em parceria com a empresa WR Ambiental, instalou em suas três unidades em Porto Velho, pontos de coleta de material reciclado. Nos locais, a população pode deixar lâmpadas, pilhas, baterias, barbeadores e tampas de garrafa pet. O superatacado é o primeiro do segmento do varejo a tornar-se apoiador da iniciativa, que tem como principal objetivo a conscientização do descarte correto de resíduos.

O gerente do Nova Era, Wilson Soares, ressalta que um dos pilares do superatacado é a sustentabilidade. A parceria, disse ele, trará benefícios ao meio ambiente e também a toda a cadeia produtiva que envolve essa área.

Soares explica que o Nova Era já destina todo o óleo produzido nas suas unidades para que a empresa WR Ambiental faça a destinação correta do material. Agora, esse trabalho será ampliado com a participação da população. “Nosso objetivo é incentivar as pessoas a se envolverem nessa causa e iniciar um processo de mudança de hábitos”, destacou.

Segundo o diretor da WR Ambiental, Francisco Romeu Cavalcante, a expectativa é que, já nos primeiros meses, seja possível coletar em média 120 quilos por mês de material para reciclagem. “Com a parceria, o Nova Era mostra a preocupação com a cidade e a população em que suas unidades estão presentes. A empresa está dando um grande passo, incentivando que a sociedade a refletir sobre os impactos das suas ações, ao meio de ambiente”, frisou.

Os pontos de coleta estão instalados nas entradas das unidades da rua Brasília e avenidas Imigrantes e Jatuarana. Por segurança, antes de entregar os resíduos, os clientes devem embalar os itens em sacolas plásticas ou em caixas de papelão.

Comentários

comentários