Entrou água no chope. Ou nas vacinas. Isso mesmo! O governo brasileiro teria mudado o critério para autorizar compra de doses por empresas, limitando a cota adquirida pela iniciativa privada a apenas os funcionários de cada uma das organizações que as adquirirem. Nem doses para os familiares dos compradores seriam liberadas. Um exemplo prático: determinada empresa compra 5 mil doses de vacina, mas ela só tem 500 funcionários. Ela receberia, deste total, apenas mil vacinas, para as duas doses aos seus trabalhadores. Todo o demais lote ficaria com o governo. Na proposta anterior, metade das compras seriam para o comprador e metade doadas ao governo, para o pacote nacional de imunização. O Grupo Pensar Rondônia, liderado por empresários como César Cassol e Chico Holanda, já tinham conseguido mobilizar dezenas de empresas para compra de vacinas. Num primeiro lote, pelo menos 85 mil doses seriam encomendas. As empresas ficariam com a metade, cerca de 42.500, para vacinar cerca de 21 mil pessoas. O valor estimado do investimento, em reais, seria na faixa de 7 milhões e 480 mil reais. Nessa nova forma, poderá não haver interesse do empresariado em participar deste projeto.

