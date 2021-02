Quando o dedo da História apontar para os maus brasileiros que estão priorizando seus interesses pessoais, suas ideias e suas ideologias, em detrimento da salvação de milhões de vidas, será tarde demais para que eles sejam julgados pelos erros que cometeram. Tanto governo quanto a oposição se digladiam em furiosos confrontos, enquanto os corpos dos brasileiros mortos vão sendo amontoados em cemitérios superlotados. Nesse grupo que tem o poder de mando (infelizmente, muito mais de desmandos), não se aprendeu nenhuma lição durante a pandemia. Como por exemplo, a necessidade de união de forças, de todas as forças, não importam quem sejam e o que defendam, para que possamos superar essa tragédia. Depois dela, que voltem à sua pequeneza e vivam de confrontos e brigas. Mas, agora, a hora é de guerrear contra o inimigo comum. Estamos perdendo milhares de brasileiros, caminhamos célere para os 300 mil mortos e o que se vê é um festival de irresponsabilidades, de guerra de egos, de incompetência absurda. Vacinamos cerca de 2,8 por cento dos brasileiros, enquanto já deveríamos estar muito melhores neste quesito. Não se sabe exatamente quanto teremos mais vacinas, porque as promessas não são cumpridas. E não se sabe quantas doses estarão disponíveis. Somos um país dividido, em guerra permanente, porque não estamos acostumados a conviver com a democracia. Se um governo que não é o que concordamos se elege, temos que derrubá-lo, seja como for, porque isso é mais importante do que combater o vírus, buscar mais vacinas, salvar o povo abandonado. Se nem uma tragédia como a pandemia pode nos unir, nada mais pode fazê-lo. Vamos acabar entrando num confronto mesmo, num conflito civil, que, parece, é o que muita gente sonha e gostaria de ver acontecer.

De um lado, um governo que se perdeu em relação à corrida das vacinas e que agora corre atrás para tentar ao menos amenizar os enormes erros de previsão cometidos. De outro, uma minoria barulhenta, que está pouco se importando com qualquer coisa que não seja derrubar um governo legitimamente eleito. Com aliados fortes, inclusive no Ministério Público, no Judiciário e no próprio PSTF (o mais poderoso partido do país, com onze membros que têm superpoderes, acima da Constituição), essa minoria só pensa em si mesma. Embora já haja centenas de provas de que o tratamento precoce da doença ajuda a diminuir seus efeitos, os opositores ao governo só aceitam os argumentos de quem diz que não há, cientificamente comprovado, um tratamento para a Covid 19. Esse é apenas um exemplo – talvez o principal, de que o que mais importa são as opiniões e não a busca pela vida, pela sobrevivência, pela salvação de milhões de brasileiros. Tudo está politizado, rachando o país. Enquanto isso, nós vamos empilhando cadáveres dos nossos amados familiares e amigos. Lamentável!

Comentários

comentários