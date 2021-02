Anteriormente, a organização holandesa Access to Medicine Foundation também alertou

Enquanto o mundo luta com a epidemia do coronavírus, um novo aviso veio para o vírus Nipah. A Chefe do Departamento de Bioquímica Molecular e Celular da Universidade de Kentucky nos EUA, Dr. Rebecca Dutch afirmou que o vírus Nipah (NiV) poderia causar a próxima epidemia. A taxa de mortalidade desse vírus pode variar de 45 a 75%, que é muito maior do que a taxa em Covid-19.

Anteriormente, a organização holandesa Access to Medicine Foundation também alertou sobre o Nipah, que foi incluído na lista dos vírus mais perigosos para a humanidade pela OMS.

O vírus Nipah (NiV), cientificamente denominado “Nipah henipavirus”, detectado no Sudeste Asiático e fonte natural de morcegos frugívoros, tem potencial para iniciar uma nova epidemia nos próximos anos. Não existe vacina para a doença sem cura e com taxa de mortalidade de até 75%. Atualmente, estima-se que cerca de 700 pessoas no mundo estejam infectadas com o vírus Nipah.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o vírus Nipah pode ser assintomático e causar graves problemas respiratórios, inflamação cerebral e edema cerebral. O Nipah pode ser transmitido aos humanos por morcegos e porcos ou por alimentos contaminados.

O longo período de incubação, 45 dias, do vírus Nipah significa que uma pessoa infectada tem amplas oportunidades de propagá-lo sem perceber que está doente. Além disso, diferentes tipos de animais podem ser infectados, o que aumenta a probabilidade de propagação de doenças. Além disso, as doenças podem ser transmitidas por contato direto ou pelo consumo de alimentos contaminados.

Afirma-se que o vírus Nipah, mais comum em Cingapura, Malásia, Índia e Bangladesh. As farmacêuticas ainda não têm um projeto de desenvolvimento de medicamentos contra o Nipah. Em vez disso, é usada terapia intensiva sintomática contra o Nipah.

