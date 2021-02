A Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP) possui características e diferenciais enriquecedores do processo de qualificação e capacitação profissional, principalmente através do desenvolvimento e aperfeiçoamento constante de todas as suas Unidades Operacionais Brasil afora. Por meio desta metodologia, o profissional não só reproduz técnicas aprendidas em manuais, mas se torna apto a planejar, tomar decisões e realizar atividades com destacada autonomia.

Os profissionais formados pelo SENAI de Rondônia são preparados para entrar no mercado de trabalho e atender às demandas de uma indústria focada em produtividade, competitividade, tecnologia e inovação. Com este intuito, instrutores e docentes atuam cada vez mais como mediadores do processo de ensino/aprendizagem, planejando atividades desafiadoras para o desenvolvimento das capacidades profissionais e incentivando o pensamento crítico e a inovação.

O coordenador de Educação Básica e Profissional SESI-SENAI-IEL-RO, Jair Coelho defende a importância da educação transformadora, do uso de novas tecnologias e da renovação constante dos conhecimentos de professores que influem o aprendizado dos alunos. “Os profissionais formados pelo SENAI, não são meros decoradores de manuais”, disse.

No ponto de vista de Coelho, a educação transformadora dá visibilidade plena ao pressuposto mais relevante da educação, inclusa a educação profissional. “Todos estudamos para nos transformarmos, enquanto indivíduos e profissionais e a percepção clara desse essencial pormenor alça-nos para os enfrentamentos dos desafios, desde os menos complexos aos mais superlativos daí, que é fundamental o domínio das novas tecnologias e da busca permanente por novos e revolucionários conhecimentos, tanto por parte do SENAI, dos docentes, dos estudantes e também de todos os demais profissionais de educação que integram as nossas equipes”, afirma.

Àqueles que procuram recolocação no mercado de trabalho, os cursos do SENAI Rondônia também são uma ótima oportunidade. No seu constantemente atualizado e ampliado portfólio, o SENAI-RO disponibiliza 24 cursos, dos quais 17 são híbridos, por causa da pandemia, e sete são EaD (Ensino a Distância). O Departamento Nacional disponibiliza mais 75 cursos cem por cento EaD para todo o Brasil.

Segundo Coelho, para os profissionais atuantes no mercado também se faz necessário o aprimoramento de suas habilidades e o SENAI colabora com esse aperfeiçoamento profissional. “Vale destacar que os cursos são desenhados conforme a necessidade do mercado/indústria e avaliados anualmente com objetivo de atualizar, ajustar ou potencializar competências segundo as novas necessidades”, finalizou o coordenador.

