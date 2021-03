O racha ideológico que atinge em cheio o Brasil, divide também, profundamente, a classe médica nacional, composta hoje por mais de 450 mil profissionais. Tratamento precoce pode ou não pode? Grande parte dos profissionais da saúde defende recorrer a tentativas que possam amenizar os perigos da doença, antes que ela se instale e cause danos destruidores no organismo do infectado. Há uma outra ala, que repudia essas atitudes, não importando quantas provas se tenha de que elas ajudam a diminuir a intensidade do vírus. Dois mil médicos brasileiros, representando várias entidades, publicaram um anúncio em grandes jornais, defendendo o tratamento precoce com medicamentos como Hidroxicloroquina, Azitromicina, Ivermectina, Vitamina D, Zinco, anticoagulantes e outros. Representando a “Associação Médicos pela Vida”, o enorme grupo já têm a adesão de outros milhares de seus colegas, enquanto há um outro contingente, também significativo, que não aceita as medidas, alegando falta de comprovação científica. Em função de posições pessoais, profissionais e na maioria dos casos, ideológicas, muitos médicos não aceitam, por exemplo, publicações de revistas especializadas, inclusive nos Estados Unidos, que apoiam esse tipo de tratamento. Também ignoram exemplos práticos, como os há em profusão em várias cidades brasileiras, que adotaram o sistema precoce e que diminuíram significativamente o número de internações e de estágios mais graves da doença, além de terem queda acentuada no número de óbitos. Exemplos disso são as cidades de Porto Feliz, no interior de São Paulo e Porto Seguro, na Bahia, onde os índices da doença são insignificantes perante a tragédia que atinge todo o país.

“Quando métodos profiláticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deve ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se, no seu julgamento, esta ofereça esperança de salvar vida, restabelecimento da saúde e alívio do sofrimento”. Esse é trecho da um argumento forte dos defensores do tratamento precoce, baseado nesse ensinamento básico da Declaração de Helsinque. E ainda defendem a posição do Conselho Federal de Medicina, entidade em que um dos dirigentes é o médico rondoniense Hiran Gallo, que orienta, em seu Parecer 04/2020: “considerando que o princípio que deve obrigatoriamente nortear o tratamento do paciente portador da Covid-19, deve se basear na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente, sendo esta a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível no momento”. Os leigos, que ignoram ideologias dos médicos, no meio dessa estranha guerra entre os profissionais da saúde, questionam: é melhor deixar uma pessoa morrer do que dar a ela todas as opções de tratamento, sejam eles quais forem? Que essa pergunta seja respondida por cada um que atua na luta pela vida!

