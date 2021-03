Com a aprovação da Medida Provisória 1026/21, que autoriza estados e municípios a comprar vacinas contra a covid-19 com regras mais flexíveis para os contratos, o deputado Ismael Crispin anunciou na manhã deste domingo (28) a destinação de R$ 1 milhão para a prefeitura de São Miguel do Guaporé adquirir a vacina e garantir o atendimento da população local.

A reunião foi realizada por iniciativa do parlamentar e contou com o prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, o presidente da Câmara Arilson (Alemão) e os vereadores Adriano Sacoman, Fabiano Steves, Genivaldo Martins e Toninho da 82.

“Desde o começo da pandemia, eu falo que temos duas alternativas para essa situação toda provocada pelo coronavírus, Deus, nosso ser supremo e depois o instrumento utilizado por ele, os cientistas. Já temos a vacina e agora vamos garantir que ele atenda a população do município que me acolheu”, destacou o parlamentar.

De acordo com o deputado Ismael Crispim, em um trabalho conjunto, o prefeito e os vereadores fizeram o compromisso de buscar a logística necessária para que as doses sejam adquiridas o mais rápido possível. “Essa luta é de todos nós e juntos poderemos vencer esse vírus. O nosso mandato tem como foco principal transformar a realidade das pessoas e acreditamos que através dessa iniciativa conseguiremos mudar o cenário dentro do nosso município e quem sabe até servir de exemplo para os demais”, finalizou.

