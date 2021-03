Representante do Dnit muda a história das obras da ponte. Explica que realmente, no ano passado, houve falta de aço para que a obra andasse mais rapidamente. Contudo, o problema está sanado. A nova informação: já há todo o aço necessário, na obra, para que o trabalho do acesso do lado de cá da ponte seja concluído. Engenheiro do Dnit explica que “tivemos muitos atrasos na entrega do aço no ano passado, fazendo com que reprogramássemos nosso cronograma, mas agora em março finalizaremos a ponte”. Segundo a mesma fonte, “só a drenagem e algum outro serviço de recomposição vegetal ficará para abril, mas isso não impede de liberarmos a obra em março”. O que não está definido é que, na data em que o presidente Bolsonaro anunciou que entregará a ponte (18 de março) ela já poderá ser aberta ao tráfego. O que está certo é que o essencial para que a ponte comece a receber tráfego, estará tudo concluído neste mês que começa nesta segunda-feira. As cabeceiras já foram pavimentadas, falta agora só terminar a concretagem das lajes do viaduto (extensão da ponte sobre o Rio em terra). Não se sabe ainda o dia exato. Mas a ponte vai sim, ser entregue neste mês de março.

Comentários

comentários