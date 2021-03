Uma ação capitaneada pela Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO) envolvendo empresários, empresas e entidades de diversos setores, como a Energisa Rondônia, Einstein Instituição de Ensino Ltda, Sindicato dos estabelecimentos de ensino particular do estado de Rondônia (SINEPE) e Grupo Rovema, resultou na aquisição e posterior doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para atender a rede de saúde de Porto Velho no enfrentamento à covid-19. A necessidade emergencial se deu pelo fato do aumento considerável do número de atendimentos de casos suspeitos e confirmados na capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), os casos estão numa crescente assustadora, e os pacientes têm permanecido vários dias nas unidades de urgência e emergência aguardando leitos para internação na rede estadual e precisando de suporte clínico, o que justifica o consumo desenfreado dos materiais para prosseguir com os atendimentos aos pacientes.

Diante desta situação, foram adquiridos pelo grupo de empresários e entidades, máscaras não reinalantes – com reservatório, máscaras cirúrgicas, e luvas de procedimento látex de tamanhos P, M e G, atingindo um quantitativo aproximado de 52 mil pares. Entre os dois tipos de máscaras, são quase 2 mil unidades.

As doações foram realizadas nesta quarta-feira, 3, na sede da FIERO e foram recebidas pela secretária da SEMUSA, Eliana Pasini. De acordo com a secretária, esse material supre as necessidades durante duas semanas. Estes EPIs serão destinados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs Sul e Leste) e os postos de saúde, Ana Adelaide, José Adelino e para o SAMU.

O presidente da FIERO Marcelo Thomé, afirmou que assim que recebeu a solicitação de ajuda da secretária, mobilizou os empresários do setor produtivo para se engajar neste ato de solidariedade. “Buscamos ajudar para recuperar a capacidade do município no sentido de ter todos os itens para o pleno atendimento aos enfermos”, disse. Com relação aos demais itens solicitados pela SEMUSA, Marcelo Thomé ressaltou que o grupo atenderá dentro da sua capacidade financeira, que é limitada, e de mercado, pois muitos equipamentos estão em falta para aquisição imediata.

Ao final, a secretária fez um apelo à população para que não promovam aglomerações desnecessárias. “Se você precisa sair para trabalhar, se proteja, use máscara, higienize as mãos com frequência, mas à noite, chegue em casa e não saia mais. Nossas unidades estão lotadas e nossos médicos e enfermeiros exaustos, desabafou Eliana Pasini”.

Participaram da solenidade de entrega, o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, o presidente da Energisa André Theobald, o diretor do Sindicato dos estabelecimentos de ensino particular do estado de Rondônia – SINEPE, Augusto Pellúcio e o diretor do Grupo Rovema, Gilvan Guidin.

