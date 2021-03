Grandes obras estão sendo realizadas pela prefeitura de Porto Velho, em diversas regiões do município. O prefeito Hildon Chaves, tem acompanhado pessoalmente os trabalhos em andamento no bairro Flamboyant, onde estão sendo asfaltados 10 quilômetros de ruas, no bairro Lagoa, que recebe principalmente obras de drenagem profunda e no Ginásio Vinicius Dannin, na avenida Amazonas, que está sendo reconstruído.

O Prefeito conversou com moradores e recebeu reconhecimento pelo trabalho. No bairro Flamboyant, as ruas estão sendo beneficiadas com estrutura completa, incluindo drenagem, pavimentação, calçada, meio-fio e sarjeta. A obra está praticamente pronta, restando apenas 5% do projeto.

“Falta apenas a rua Itatiaia, uma via importantíssima. Dentro de pouco tempo estaremos com essa obra totalmente entregue. Onde há um ano era apenas buraco e poeira, hoje temos ruas de qualidade. Esse trabalho demonstra que Porto Velho tem jeito”, comemorou o prefeito.

Moradora da rua Itamaraty há quase 35 anos, a costureira Maria Nazaré Pereira da Costa, não escondeu a alegria. “Quando eu vi as máquinas da prefeitura chegando fiquei feliz demais. O prefeito fez a parte dele. Com o asfalto melhorou muito. Eu já tinha feito a minha calçada e a prefeitura completou, agora ficou concluído”, disse.

Maria Nazaré da rua Itamaraty, comemorou a chegada do asfalto. Para a dona de casa Ivaneide Costa, a pavimentação serviu de incentivo para uma reforma na casa da família. “A lama acabou e a poeira também. Além de valorizar mais o imóvel, melhorou bastante”, celebrou a moradora.

GINÁSIO VINÍCIUS DANNIN

No Ginásio Vinícius Dannin, que faz parte do complexo do Colégio Padrão, o investimento é superior a R$ 1 milhão, recurso financeiro enviado pelo Ministério da Cidadania, por meio de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho e contrapartida do município. As instalações estão sendo refeitas, uma vez que foram duramente afetadas durante um incêndio. A expectativa é que tudo fique pronto até agosto deste ano.

Segundo o prefeito Hildon Chaves, após a conclusão das obras, o ginásio será um espaço completo e moderno, que servirá para a diversidade de práticas esportivas, como o programa Talentos do Futuro. “A parte mais complicada, que é o telhado, que já está sendo finalizada. As arquibancadas serão refeitas e haverá assentos individuais”, explicou.

OBRAS NO BAIRRO LAGOA

Hildon Chaves também visitou o bairro Lagoa, onde estão sendo investidos cerca de R$ 20 milhões em obras que incluem 10 quilômetros de asfalto com serviços de drenagem, meio-fio e sarjeta. Os recursos são do governo federal provenientes de emenda de bancada de 2017 e contrapartida da Prefeitura de Porto Velho.

Os serviços iniciaram há cinco meses e após concluídos vão solucionar os problemas de alagamentos nas ruas do bairro.

